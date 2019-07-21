Проєкт коаліційної угоди готовий на 70% — представник “Слуги народу”

Угода для парламентської більшості у Верховній Раді 9-го скликання готова на 70%.

Про це Громадському повідомив четвертий номер у списку партії «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Коаліційна угода напрацьовується, драфт готовий десь на 70% — коли ми визначимо, хто буде коаліційними партнерами, будемо разом допрацьовувати», — сказав він.

За його словами, перший пункт в угоді — питання оборони і агресія Росії, друге — дерегуляція для бізнесу.

«Думаю, що будемо голосувати за продовження так званого закону про спецстатус Донецької та Луганської областей — бо президентом визначено як пріоритет розбудова цих територій, а цей закон передбачає спрощену процедуру», — сказав Арахамія.

«Уперше за останні два роки почався хоч якийсь рух щодо розведення (ідеться про розведення військ у районі Станиці Луганської — ред.). Багато військових кажуть, що суто військовим методом ми війну не можемо завершити. Потрібно поєднувати політичний тиск, розбудову армії, економічну безпеку. Я вважаю, що в цій зоні повинно бути багато підприємств із Німеччини, Китаю, Франції — тоді великі гроші завжди знайдуть спосіб як досягти миру. Маємо дати їм будь-які пільги, переваги, щось на кшталт вільної економічної зони», — додав він.

Нагадаємо, раніше перший помічник Президента Сергій Шефір сказав, що в новій Верховній Раді можлива коаліція партії "Слуга народу" з політсилами Юлії Тимошенко "Батьківщина" і Святослава Вакарчука "Голос".