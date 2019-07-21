Зеленський хоче, аби коаліцію сформували “тільки нові обличчя”

Президент Володимир Зеленський хотів би, щоб коаліція в новому парламенті була сформована з "нових облич", але вирішуватися все буде після того, як стане відомо, які партії пройшли до Верховної Ради.

Про це він сказав журналістам після голосування на одній з виборчих дільниць у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я хотів би мати те ж саме рішення, яке у нас раніше і було: щоб це були тільки нові обличчя. З кимось із старої влади ми, чесно кажучи, не бачимо коаліцію. Поки так, але ми не знаємо, які партії саме пройдуть в парламент. Будемо вирішувати після результатів", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що розраховує на чесний, справедливий результат голосування на позачергових парламентських виборах.

За словами глави держави, у перший день роботи нового парламенту має бути розглянутий, зокрема, законопроект про зняття депутатської недоторканності. "Нарешті ми повинні зняти з вами недоторканність", - сказав Президент.

Зеленський прийшов голосувати на дільницю на столичній Оболоні, разом з дружиною. Президент був одягнутий неформально, на ногах - білі кросівки.

В Україні 21 липня проходять позачергові вибори до Верховної Ради.