Українці хочуть прямого спілкування із Зеленським, а не через ЗМІ — Офіс Президента

Українці хочуть прямого спілкування з Президентом Володимиром Зеленським, коли глава держави говорить із ними "безпосередньо в камеру", а не слухати його на пресконференціях або в інтерв'ю телеканалам.

Таке переконання висловив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Люди хочуть слухати його безпосередньо - в камеру, хочуть прямої розмови з Президентом. Ми, коли вже заходили в адміністрацію після виборів, планували такий формат, але в режимі постійних оперативних завдань не встигали це реалізувати. Нещодавно зробили знамените вже "інтерв'ю в "Теслі" (Президент керував автомобілем і говорив - ред.). І воно спрацювало. Це саме те, що хотіли чути люди", - заявив він.

Тимошенко пояснив, що наразі не в усіх є "цілісна картинка кроків Зеленського".

"Є шматочками якась історія - Станиця-Луганська, наприклад, розведення сил, міст, щось іще, а навіщо це все робиться - в результаті незрозуміло. Люди хочуть, щоб Президент пояснив їм зрозумілою мовою, тому що їм легше сприймати його звичайну мову, а не пресконференцію", - сказав заступник глави ОП.