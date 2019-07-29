Серіал "Слуга народу" дивилися навіть Меркель і декілька глав МЗС — Клімкін

Коли стала зрозумілою динаміка рейтингу Володимира Зеленського, команда канцлера ФРН Ангели Меркель зробила для неї нарізку з серіалу "Слуга народу".

Про це розповів в інтерв'ю Укрінформу міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Я вам можу відкрити таємницю, що коли стала зрозумілою динаміка рейтингу Зеленського, навіть для канцлера Німеччини Ангели Меркель її команда нарізала декілька епізодів з серіалу, щоб вона подивилася", - сказав Клімкін.

Він додав, що ще декілька міністрів закордонних справ дивилися серіал і цікавилися в нього (Клімкіна - ред.) його думкою стосовно цього, однак відмовився їх назвати, оскільки не питав у них дозволу.

Клімкін зазначив, що сам також іще задовго до виборів спеціально переглянув декілька серій "Слуги народу".

"Я взагалі вважаю, що треба дивитися український медіапростір, щоб розуміти, що відбувається. Та й просто цікаво! Врешті-решт, я вважаю, що деякі речі у серіалі зроблені дуже талановито", - вважає міністр.

«Слуга народу» — український комедійний політичний телесеріал виробництва студії «Квартал-95» про неймовірну історію обрання Президентом України вчителя історії. Головну роль учителя історії — Василя Голобородька в серіалі виконує нинішній Президент України Володимир Зеленський. Прем'єра першого сезону серіалу відбулася 16 листопада 2015 року на українському телеканалі 1+1, а в грудні 2015 року відбувся телевізійний показ останньої 24-тої серії першого сезону. 23 жовтня 2017 почався показ другого сезону «Слуга народу. Від любові до імпічменту», а в листопаді 2017 року відбувся телевізійний показ останньої 24-тої серії другого сезону.

У листопаді 2017 головний протагоніст та продюсер серіалу Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті «День» заявив, що у творців є бажання створити третій сезон телесеріалу, але в той же час він «не може ні обіцяти, ні гарантувати, ні назвати часові рамки» коли цей третій сезон може з'явитися.

21 квітня 2019 року відбувся другий тур виборів Президента України, під час якого очільником держави було обрано актора Володимира Зеленського.