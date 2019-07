Павло Клімкін, міністр закордонних справ

Перипетії довкола відставки міністра закордонних справ Павла Клімкіна яскраво ілюструють, що наше політичне задзеркалля здатне викривити навіть найочевиднішу ситуацію. Здавалося б, якщо одна людина хоче залишити посаду, а на її місце подано кандидатуру, то цій ротації нічого не заважає. Але народні депутати вже тричі провалювали голосування за відставку Клімкіна.

На чергове “незвільнення” міністр відреагував з гумором: “Cлухаю музику. Забавно, як Hotel California старих добрих Eagles перегукується з нашим сюрреалізмом. “You can check out anytime you like, but you can never leave…” ("Ви можете виписатися будь-коли, але ніколи не зможете піти…").

Журналісти завжди цінували готовність Клімкіна поспілкуватися і фразу “Можете ставити будь-які запитання”. Але під час перебування на посаді у нього не завжди на це був час. Тому заява міністра про те, що він іде у тривалу політичну відпустку, стала для мене і моїх колег своєрідним сигналом: ”Налітай!”

Наша розмова з Павлом Клімкіним торкалася не тільки зовнішньої і внутрішньої політики, а й пліток, моди, рецептів схуднення і кулінарії.

МОЄ ПРІЗВИСЬКО САМУРАЙ, А В САМУРАЯ НЕМАЄ МЕТИ, Є ТІЛЬКИ ШЛЯХ

- Павле Анатолійовичу, не можу не спитати, як ви сприйняли результати виборів?

- Я вважаю їх абсолютно прогнозованими.

- Але оцінки були діаметрально протилежними — від “Все пропало” до “Все тільки починається”. Яка вам ближча?

- Моя оцінка, що точно все тільки починається!

Мені напередодні виборів кілька зарубіжних колег дзвонили порадитися суто приватно, оскільки я у відпустці, як я бачу їхні майбутні результати. Я їм сказав, що внутрішня інтуїція підказує мені, що “Слуга народу” отримає у парламенті приблизно 250 місць. Ну, на пару мандатів помилився, але я виходив з того, що більшість у парламенті вони отримають.

З точки зору того, що це означає для зовнішньої політики... Завжди треба дивитися з різних кутів.

З одного боку, це мегашанс запустити серйозні речі, які змінять країну. Це дуже класно, і безумовно, що наші друзі і партнери з нами про це розмовлятимуть.

З другого боку, це також дуже непроста загроза, оскільки у когось, безумовно, з’явиться спокуса спробувати щось вирішити за нас, а потім намагатися на нас тиснути, використовуючи різні важелі. Хтось буде використовувати безпекові важелі — я маю на увазі Росію, а хтось може використовувати інші і сказати: “Ми порадилися і за вас вирішили, що рухатися таким чином буде краще!”.

І, враховуючи нинішню ситуацію в парламенті, треба буде на це зважати.

Але будь-який розвиток ситуації має свої симпатичні та інші сторони, перепрошую за банальність.

Однак у цілому моє відчуття, що все тільки починається!

Я вже казав, що вважаю, що почався процес фундаментального перезавантаження української політики. У ньому ще буде багато фаз, багато хвиль, тож усе нормально!

- Давайте поговоримо про те, що було. За п'ять років вашої кар’єри на чолі міністерства був якийсь найчорніший день, який хотілося б забути?

- Я не хочу забути жодного дня! Складних днів було дуже багато, особливо у 2014-2015 роках, коли я, без жодного перебільшення, 24 години на добу перебував на зв’язку з військовими і сам переживав події на фронті.

Коли мене запитують, що було найскладнішим, я кажу, що це зовсім інше відчуття і міра відповідальності, коли ти знаєш, що від твоїх розмов залежить не якась формальна позиція результатів переговорів, а те, що відбувається на фронті.

У мене немає причин соромитися жодного дня, але забути я абсолютно нічого не хочу!

- Як ви справлялися з шаленими психологічними навантаженнями?

- На внутрішньому драйві! У мене були випадки, коли не вдавалося поспати по дві-три доби або коли телефонували вночі і казали, що на фронті щось серйозне відбувається, і треба було телефонувати друзям, щоб вони побудували хвилю тиску. Тому я постійно пив каву. Хтось залежний від алкоголю, хтось від тютюну, я люблю каву, вона мені іноді допомагає. Іноді п’ю 8 разів на день, іноді 18, а потім припиняю рахувати.

А в принципі, якщо в тебе немає внутрішнього драйву і бажання йти вперед, то реально нічого не допоможе!

Потім у якийсь момент, звичайно, потрібно зупинитися. Тому я й сказав, що п’ять років на цій посаді під час війни — це достатньо і в жодному разі я не хотів би це продовжувати! Це мають робити інші люди.

- Ходять чутки, що ви є буддистом. Але одні кажуть, що це стосується ставлення до життя, другі — що ви справді сповідуєте буддизм. Можете внести ясність?

- (усміхається) Я навіть розповім, звідки це пішло!

Один з моїх найкращих друзів, який зараз є послом в одній з країн, у розмові з журналістом “Дзеркала тижня” після мого призначення на посаду так забавно пожартував, і з цього все почалося.

Насправді я, звичайно, християнин за віросповіданням. Але колись, багато років тому, я захоплювався східною філософією — ви знаєте, що в мене є навіть прізвисько Самурай, а в самурая немає мети, є тільки шлях.

Я обговорював з багатьма друзями різні такі штуки, один з них пожартував, а потім це пішло гуляти інтернетом (сміється).

Я не є буддистом, але раніше вивчав різні філософські системи, східні в тому числі, займався східними єдиноборствами і ще багатьма іншими речами. І в принципі, під час своєї каденції де міг, приділяв багато уваги тому, щоб ми отримали нову динаміку відносин з Азією.

Тож під цим жартом є певне підґрунтя.