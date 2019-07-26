Клімкін переконаний, що ЄСПЛ виправдає нацгвардійця Марківа

Павло Клімкін переконаний, що Європейський суд з прав людини виправдає нацгвардійця Віталія Марківа, хоча йому доведеться провести у в'язниці багато часу, поки йтимуть судові процедури.

Про це Клімкін заявив під час публічної дискусії у Veteran Hub, повідомляє кореспондент Укрніформу.

"Нам усім зрозуміло, що рішення наступних інстанцій будуть іншими. Те, що відбувається - це результат свідомих і дуже цілеспрямованих російських зусиль і розкрутки", - сказав міністр.

Він спрогнозував, що "коли ми підемо в касацію, а потім в ЄСПЛ - він його виправдає, оскільки ніяких доказів там за визначенням немає".

Клімкін висловив переконання, що результат справи Марківа буде позитивним, однак зауважив, що Віталію доведеться провести "певний дуже серйозний час у в'язниці".

Міністр додав, що оскільки Марків, крім українського, має ще й італійський паспорт, італійська судова система вважає його італійцем. Через це українська сторона в даному випадку не може застосувати "певні процедури".

Як повідомлялося, італійський суд 12 липня оголосив вирок нацгвардійцю Віталію Марківу, засудивши його до 24 років ув’язнення.

Марків перебуває за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болоньї. Його звинуватили у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова. Роккеллі та Миронов загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 року біля підніжжя гори Карачун під Слов’янськом, на контрольованій тоді бойовиками території.

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ і Генпрокуратурі України терміново зайнятися питанням повернення на батьківщину нацгвардійця Марківа.

26 липня під час телефонної розмови з головою Ради міністрів Італійської Республіки Джузеппе Конте Зеленський висловив стурбованість невиправдано жорстким вироком італійського суду нацгвардійцю Марківу та наголосив на важливості неупередженого розгляду цієї справи Апеляційним судом.