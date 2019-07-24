Зеленський обговорив долю нацгвардійця Марківа із прем’єром Італії

Президент України Володимир Зеленський висловив стурбованість невиправдано жорстким вироком італійського суду нацгвардійцю Віталія Марківа та наголосив на важливості неупередженого розгляду цієї справи Апеляційним судом.

Про це Зеленський заявив під час телефонної розмови з головою Ради міністрів Італійської Республіки Джузеппе Конте, повідомляє пресслужба глави держави.

“Він висловив стурбованість невиправдано жорстким рішенням суду та підкреслив важливість неупередженого розгляду цієї справи італійським Апеляційним судом”, - йдеться в повідомленні.

Глава держави запропонував Конте правову допомогу України у проведенні ґрунтовної спільної експертизи обставин смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі.

Також, за даними пресслужби, співрозмовники обговорили розвиток торговельно-економічних відносин двох країн та міжлюдських контактів. Президент переказав запрошення Президенту Італійської Республіки відвідати Україну з візитом.

Крім того, глава держави подякував Італії за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, відзначивши важливість збереження режиму санкцій щодо РФ як дієвого механізму забезпечення виконання Москвою Мінських домовленостей.

Своєю чергою Конте привітав Зеленського з переконливою перемогою на виборах.

Як повідомлялося, італійський суд 12 липня оголосив вирок нацгвардійцю Віталію Марківу, засудивши його до 24 років ув’язнення.

Марків перебуває за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болоньї. Його звинуватили у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 року біля підніжжя гори Карачун під Слов’янськом, на контрольованій тоді бойовиками території.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав несправедливим і ганебним рішення італійського суду про засудження нацгвардійця Марківа до 24 років ув'язнення. Він заявив, що це рішення буде оскаржене.

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ і Генпрокуратурі України терміново зайнятися питанням повернення на батьківщину нацгвардійця Марківа.