Нацгвардієць Марків став жертвою гібридної війни РФ проти України - Аваков

Справа Марківа має бути на порядку денному всіх міжнародних зустрічей керівництва України, засідань Єврокомісії та Європарламенту, ПАРЄ, ООН.

Про це в інтерв'ю "Фокусу" заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Віталій Марків - жертва російської гібридної війни проти України. Дуже шкода, що Італія, яка послідовно підтримувала цілісність України і санкції проти РФ, повелася на цю дешеву провокацію", - сказав Аваков.

Він зазначив, що за два роки судових розглядів у цій справі італійські правоохоронці жодного разу не побували на місці трагедії.

"Їхній захист базується на брехливих свідченнях французького журналіста, а також на постах і фотографіях із соцмереж та інтернету. Під час допиту Марківа італійський прокурор показував йому для впізнання фотографії місцевості нібито в районі Карачуна, які він роздрукував з Google maps. Що може бути абсурднішим?", - підкреслив міністр.

Аваков уточнив, що коли Роккеллі загинув, до слідчого звернулася якась італійська журналістка, котра теж відвідувала зону бойових дій на Донбасі.

"Вона розповіла, що Віталій застерігав її від поїздок у бік окупантів. Італійське слідство трактує її слова як погрозу з боку Марківа. Його Facebook і месенджери були зламані, з них отримані фотографії та відео Віталія в формі й зі зброєю. Це і є докази обвинувачення", - зауважив Аваков.

Він додав, що в розпорядженні італійської юстиції ще є фейковий лист, підписаний неіснуючим майором НГУ, з величезною кількістю помилок, у тому числі неправильно написаним ім'ям командувача НГУ. Він нагадав, що цей лист італійський карабінер знайшов на сайті "Російська весна".

За словами Авакова, другий аргумент сторони обвинувачення зводиться до того, що Нацгвардія - незаконне бандформування, а Марків - терорист. Міністр уточнив, що такі самі "тези" часто можна зустріти в російських ЗМІ та почути від російських політиків.

"Італійська сторона абсолютно не розуміє, що всі ці п'ять років в Україні йде війна. Тому багато сприймає через призму внутрішнього конфлікту або громадянської війни, не бачачи впливу РФ... 17 травня 2019 року під час чергового засідання суду тоді ще в.о. командувача НГУ Балан, який керував силами НГУ у 2014 році в тому секторі, і товариші по службі Марківа давали свідчення в суді і розповідали про озброєння, яке було в НГУ, і про те, як несли службу. Їхні слова, як ми тепер бачимо, були не настільки переконливі, як картинки з інтернету і статті на "Русской весне", - зазначив глава МВС.

Він наголосив, що Роккеллі загинув, поїхавши на Донбас нелегально, "як і десятки італійських найманців, які воюють проти України в рядах сепаратистів".

"Тому Україна чекає від Італії кроків, які продемонструють її зацікавленість у вирішенні кризи. Інакше в очах української та світової спільноти вона буде виглядати як пособник сепаратизму і російських найманців, які не тільки незаконно анексували український Крим, а й розв'язали війну", - сказав глава МВС.

На запитання, які це мають бути кроки, він пояснив, що "оптимальним для нас варіантом була б передача Марківа українській стороні для з'ясування обставин".

"В італійському законодавстві є норми про помилування, які базуються на визнанні провини, але такий варіант нас не влаштовує. Ми спільно маємо знайти рішення, як повернути нашого солдата в Україну. 24 роки в'язниці - абсолютно безглуздий і абсурдний вирок, як і 17 років, що їх просила сторона обвинувачення на суді", - заявив Аваков.

На його переконання, справа Марківа має бути на порядку денному всіх міжнародних зустрічей керівництва України, засідань Єврокомісії та Європарламенту, ПАРЄ, ООН.

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"Українського нацгвардійця Віталія Марківа незаконно, без доказів і слідчих дій засуджено італійською юстицією. Це порушення прав людини на справедливий суд. Ми впевнені, що зможемо оскаржити в апеляції абсурдне рішення провінційного Павійского суду, яке не має нічого спільного з юстицією", - підкреслив міністр.

Він зазначив, що вбивці фотографа Андреа Роккеллі повинні бути знайдені і покарані за всією суворістю закону - але не ціною свободи українських солдатів, які захищають свою батьківщину.

Як повідомляв Укрінформ, італійський суд 12 липня оголосив вирок нацгвардійцю Віталію Марківу, засудивши його на 24 років в'язниці.

Марків перебуває за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болоньї. Його обвинуватили у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули в результаті мінометного обстрілу 24 травня 2014 біля підніжжя гори Карачун під Слов'янськом, на контрольованій тоді бойовиками території.

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ і Генпрокуратурі терміново зайнятися питанням повернення на батьківщину Марківа.

Фото: RFE/RL