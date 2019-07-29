Данилюк розповів про свої прем'єрські амбіції

Чинний секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Данилюк вважає своїм основним викликом саме перебудову РНБО, однак він готовий обговорювати й інші рішення Президента.

Про це він зазначив в інтерв'ю журналісту "24-го каналу".

Данилюк наголосив, що йому дуже подобаються виклики та складні ситуації. Наразі ж ключовим викликом є перебудова роботи РНБО.

"Для того, щоб цей орган став сильною та потужною інституцією, яка б пропонувала та приймала рішення по найскладніших питаннях, які стоять перед країною. І була б надійною опорою Президента... Це те, що мені доручив Президент. Це те, що я роблю. Якщо він побачить мене на якійсь іншій ділянці, це може бути будь-що, то це його рішення. Тоді будемо говорити", – пояснив посадовець.

Читайте також: Данилюк запросив американський бізнес до розробки Стратегії нацбезпеки

Крім цього, Данилюк розповів, яким би, на його думку, мав бути уряд. Він наголосив: коли працював раніше у Кабміні, бачив, "що саме не працює, як відбувається маніпулювання".

Секретар РНБО переконаний, що уряд має бути компактний. Тому варто зменшувати кількість міністерств, а можливо й об'єднувати їх по блоках. Він також вважає за потрібне максимально делегувати повноваження міністрам, "адже має бути персональна відповідальність за ту сферу, за яку відповідає конкретний міністр".

"Найважливіше зараз питання для України – національна безпека. Це стосується кожного. В мене базовий сценарій. Я дійсно бачу перед собою дуже цікаве поле роботи", – запевнив він.

Раніше секретар Національної інвестиційної ради Давид Арахамія сказав, що наразі є кілька кандидатур на посаду прем'єр-міністра, серед них і секретар РНБО Олександр Данилюк та голова Нафтогазу Андрій Коболєв.