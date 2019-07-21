Данилюк прокоментував ймовірність призначення його прем'єром

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк має намір і далі працювати на цій посаді, а висунення його на пост прем'єр-міністра залежить від Президента.

Про це він сказав журналістам у штабі партії "Слуга народу" в неділю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я зараз своє майбутнє бачу саме в РНБО", - зазначив Данилюк, додавши, що висунення його на посаду прем'єр-міністра залежить від Президента Володимира Зеленського.

За його словами, він має зараз дуже важливу функцію, яка полягає у налагодженні роботи РНБО. "Це надзвичайно важливий орган, і я цим зараз займаюся. Цьому потрібно приділяти багато уваги", - сказав Данилюк.

Раніше секретар Національної інвестиційної ради Давид Арахамія сказав, що наразі є кілька кандидатур на посаду прем'єр-міністра, серед них і секретар РНБО Олександр Данилюк і голова Нафтогазу Андрій Коболєв.