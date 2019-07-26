Данилюк запросив американський бізнес до розробки Стратегії нацбезпеки

Секретар Ради національної безпеки і оборони запросив членів Американської торговельної палати в Україні до участі у розробці нової Стратегії національної безпеки.

Про це він заявив під час виступу на круглому столі з представниками компаній-членів Американської торговельної палати в Україні, повідомляє пресслужба РНБО.

«Хто як не бізнесмени знають, що треба для економіки. Ваша думка має важливе значення», - наголосив Данилюк.

Він зазначив, що нова влада прагне до найширшого залучення бізнескіл до формування і реалізації державної політики. За його словами, сприятливий бізнесклімат є обов'язковою передумовою поступального розвитку вітчизняної економіки. «Маємо зміцнити механізми захисту права власності, захисту інвестицій, і на це спрямований нещодавній указ Президента про протидію рейдерству. Ми рішуче налаштовані на докорінні зміни», - сказав секретар РНБО.

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Також Данилюк відзначив, що серед пріоритетів і питання енергобезпеки, зокрема, газопостачання. Він підкреслив, що Україна зацікавлена у продовженні транзиту за європейськими правилами.