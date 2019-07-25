Зеленський зустрівся з майбутніми "слугами народу" в Раді

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із майбутніми народними депутатами від партії "Слуга народу".

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі Офісу Президента.

"Така зустріч відбулася", - відповіли в ОП на запитання, чи глава держави вже зустрівся із майбутніми парламентаріями від "Слуги народу".

В Офісі Президента додали, що зустріч проходила у четвер і на ній були присутні як майбутні нардепи, які проходять до Верховної Ради за виборчим списком партії, так і мажоритарники.

Фото: пресслужба Президента України