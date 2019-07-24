Японія вітає вільні вибори в Україні та сподівається на швидке формування уряду

Уряд Японії вітає, що парламентські вибори в Україні 21 липня були проведені загалом вільно та мирно, а також висловлює надію на швидке формування уряду і подальший прогрес у проведенні реформ.

Про це йдеться у заяві прессекретаря МЗС Японії Такеші Осуга, оприлюдненій на сторінці Посольства Японії в Україні у Facebook.

"Уряд Японії вітає, що парламентські вибори в Україні 21 липня 2019 року були проведені загалом вільно та мирно. Уряд Японії висловлює свою надію на швидке формування уряду новим парламентом України та подальший прогрес у проведенні низки реформ під керівництвом нового уряду", - йдеться у повідомленні.

У дипустанові повідомили, що чотири представники Посольства Японії були зареєстровані Центральною виборчою комісією та спостерігали за виборами в Україні.

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Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

За даними опрацювання ЦВК 99,30% електронних протоколів, за партію “Слуга народу” проголосували 43,16% виборців. "Опозиційна платформа - За життя" набирає 13,1%, "Батьківщина" - 8,18%,"Європейська солідарність" - 8,12%, ВО "Голос" - 5,84%.

Решта партій не долає прохідного п'ятивідсотковий бар'єр і не проходить до Верховної Ради.