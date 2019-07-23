Вашингтон привітав український народ з історичними виборами

Офіційний Вашингтон привітав український народ з "мирними та історичними" виборами до Верховної Ради та підтвердив підтримку України на шляху до реформ.

Про це заявила в вівторок речниця Державного департаменту США Морган Ортагус, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми вітаємо український народ з мирними та історичними парламентськими виборами, що відбулися цими вихідними, які засвідчили чіткий результат і підкреслили відданість українців демократичним ідеалам", - наголосила в заяві представниця американського відомства.

У Держдепі також привітали попередні висновки ОБСЄ про те, що вибори відбулися з повагою до основних прав і свобод. "Ми сподіваємося на остаточні рекомендації ОБСЄ щодо вдосконалення виборчої практики та заохочення їх реалізації",- додали в зовнішньополітичному відомстві США.

При цьому в Вашингтоні наголосили, що "працюватимуть з новим українським урядом і українським народом, які просуваються на шляху реформ, важливих для забезпечення успіху України".

Водночас у Держдепі підтвердили "непохитну підтримку" України в умовах російської агресії. "Ми продовжуємо стояти разом з народом України у той час, як він будує сильну, успішну, демократичну країну, безпечну в межах її міжнародно визнаних кордонів", - наголосили в Державному департаменті США.