Президент Литви привітав Зеленського з перемогою "Слуги народу"

Президент Литви Гітанас Науседа у телефонній розмові привітав Президента України Володимира Зеленського з перемогою його партії “Слуга народу” на дострокових парламентських виборах.

Про це він написав у Twitter.

“У телефонній розмові з президентом Зеленським привітав його з перемогою на виборах і побажав відповідально працювати на благо свого народу й країни”, - повідомив Науседа.

Він також додав, що обговорив із Главою держави двосторонні відносини, регіональну безпеку й успішне литовсько-українське співробітництво в ЄС та НАТО.

Раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявичус звернув увагу на позитивну оцінку парламентських виборів з боку Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ та запевнив у подальшій підтримці України.

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У неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

Фото: DELFI / Domantas Pipas