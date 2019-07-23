Генсек Ради Європи привітав Зеленського та його партію

Турбйорн Ягланд, генсекретар Ради Європи, привітав партію «Слуга народу», очолювану Президентом України Володимиром Зеленським, із перемогою на парламентських виборах.

Про це Ягланд написав на своїй сторінці в Twitter.

«Браво президенту Зеленському та його партії «Слуга народу». Вибори створюють нову надію для України. Не корумповані інститути, яким люди можуть довіряти, - це шлях до суверенної української держави», - зазначив Ягланд.

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Раніше партію Зеленського привітав із перемогою на виборах і ЄС, підкресливши, що нова українська влада віднині бере на себе відповідальність за все, що відбувається в Україні. Окрім цього, Євросоюз звернув увагу на низку сфер, у яких реформи мусять просуватися передусім: підтримка верховенства права, боротьба з корупцією, енергетика і забезпечення макроекономічної стабільності.