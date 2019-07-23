Лінкявічюс запевнив у подальшій підтримці України з боку Литви

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявичус звернув увагу на позитивну оцінку парламентських виборів з боку Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ та запевнив у подальшій підтримці України.

Про це глава литовської дипломатії заявив у своєму мікроблозі у Twitter.

"Вибори в Україні: конкурентна кампанія, дотримання основних прав та свобод, згідно з загальною оцінкою Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. Литва продовжить надавати незмінну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та реформ в Україні", - зазначив Лінкявічюс.

#UkraineElections: competitive campaign, fundamental rights & freedoms respected, according to @osce_odihr overall assessment. #Lithuania to continue unwavering support to #Ukraine‘s sovereignty & territorial integrity & reforms process. @MFA_Ukraine — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) July 22, 2019

Нагадаємо: 21 липня в Україні відбулося голосування на позачергових парламентських виборах. За даними Центрвиборчкому, явка виборців станом на 20:00 неділі склала 49,84% за опрацьованими даними з усіх 199 округів.