Лінкявічюс запевнив у подальшій підтримці України з боку Литви

Про це глава литовської дипломатії заявив у своєму мікроблозі у Twitter.

"Вибори в Україні: конкурентна кампанія, дотримання основних прав та свобод, згідно з загальною оцінкою Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. Литва продовжить надавати незмінну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та реформ в Україні", - зазначив Лінкявічюс.

#UkraineElections: competitive campaign, fundamental rights & freedoms respected, according to @osce_odihr overall assessment. #Lithuania to continue unwavering support to #Ukraine‘s sovereignty & territorial integrity & reforms process. @MFA_Ukraine