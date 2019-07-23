Фріланд привітала Україну з успішними виборами

Канада вітає українців з успішним проведенням демократичних парламентських виборів.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд на своїй сторінці у мережі Твіттер.

“Канада вітає народ України із втіленням його демократичного права під час вчорашніх парламентських виборів”, - зазначила Фріланд.

Le félicite la population de l’#Ukraine d’avoir exercé ses droits démocratiques lors des élections parlementaires hier. Merci à Lloyd Axworthy et à tous les observateurs électoraux canadiens qui ont appuyé la transparence et la responsabilité dans le processus démocratique. — Chrystia Freeland (@cafreeland) July 22, 2019

Вона також подякувала членам канадської спостережної місії, які слідкували за ходом виборчої кампанії та голосування.

“Дякую Ллойду Аксворсі та усім канадським спостерігачам за виборами, які підтримували прозорість та підзвітність цього демократичного процесу”, - зазначила глава МЗС Канади.

Як відомо, на час парламентських виборів Канада відрядила до України близько 200 спостерігачів під керівництвом колишнього глави МЗС країни Ллойда Аксворсі.