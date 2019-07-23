Вибори до ВР надали Зеленському сильний мандат – ХДС

Правляча партія Німеччини, Християнсько-демократичний союз, вважає, що з більшістю у Верховній Раді Президент матиме шанс реалізувати масштабні реформи.

Про це йдеться у заяві партії на її Twitter.

«Новий президент Володимир Зеленський має сильний мандат на реалізацію своєї амбіційної програми реформ», – йдеться у заяві.

У ХДС також очікують, що відтепер глава держави буде рішуче просувати ці реформи, щоб втілити надії українців, зокрема, у сфері боротьби з корупцією, в економіці та галузі модернізації державного управління.

Берлін за свого боку допомагатиме Україні в здійсненні цих реформ, а також наближенні до стандартів ЄС, заявив член ХДС, голова комітету з питань Європейського Союзу німецького Бундестагу, Гунтер Кріхбаум.

«Німеччина й надалі підтримуватиме Україну у її наближенні до стандартів Європейського Союзу і надаватиме їй дружню допомогу», - заявив він.

Депутат нагадав, що більшість українців прагне нового початку та енергійного проведення до термінових реформ. Особливо це стосується сфери верховенства права та боротьби з корупцією.

Кріхбаум також підкреслив, що для Берліна є «очевидним, що територіальна цілісність України не може бути предметом дискусій».

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Окрім того політик-консерватор віддав належне зусиллям посла України у Німеччині Андрія Мельника щодо зміцнення співпраці між двома країнами. Він назвав Мельника «гарантом цього тісного партнерства», згадавши плідну і довірливу співпрацю, що склалася між послом України та членами ХДС, депутатами, іншім представниками німецького політикуму.

"В найближчому майбутньому така співпраця буде важливішою, ніж коли", - підкреслив голова комітету з питань ЄС.