Настав час українцям пізнати справжнього Зеленського — El Mundo

Партія “Слуга народу” отримала 43,9% голосів відповідно до результатів екзитполів, саме з цього моменту українці та політики з ЄС почнуть пізнавати справжнього Зеленського.

Про це пише El Mundo.

“Саме зараз настає час, коли українці (а також лідери ЄС) почнуть знайомитися зі справжнім Зеленським”, - зазначає видання.

Як зазначається, початком цього “знайомства” буде рішення нової влади про те, хто очолить уряд.

В Україні та за її межами, можливість того, що Зеленський з абсолютною більшістю в парламенті розпочне реформу, про яку він оголосив декілька днів тому, сприймається з занепокоєнням, пише видання. Йдеться про намір президента усунути від державних посад величезну групу людей, які перебували на державній службі упродовж президентства Порошенка.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.