Волкер привітав українців з виборами та прагненням реформ

Спеціальний представник США з питань українських перемовин Курт Волкер привітав українців з завершенням парламентських виборів та відзначив, що голосування демонструє потужне прагнення реформ.

Про це Волкер зазначив на власній сторінці у Twitter.

«Вітаю народ України - голосування потужно засвідчило прагнення реформ!», - зазначив Волкер.

Американський дипломат додав, що чекає на зустрічі в Україні вже наступного тижня.

У понеділок, 22 липня, Волкер також зустрівся з помічником Держсекретаря США з питань військово-політичного співробітництва Кларком Купером.

«Обговорили результати українських виборів та надання підтримки США для розвитку стабільної, демократичної, благополучної та вільної України зі спеціальним представником Державного департаменту США з питань українських перемовин», - написав Купер на своїй сторінці у Twitter.

Як відомо, 26 червня керівник департаменту міжнародної безпеки МЗС України Руслан Німчинський та помічник Держсекретаря США Кларк Купер підписали меморандум, за яким Міноборони отримає 4 млн доларів на захист складів боєприпасів.