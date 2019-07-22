Волкер привітав українців з виборами та прагненням реформ

Волкер привітав українців з виборами та прагненням реформ

Укрінформ
Спеціальний представник США з питань українських перемовин Курт Волкер привітав українців з завершенням парламентських виборів та відзначив, що голосування демонструє потужне прагнення реформ.

Про це Волкер зазначив на власній сторінці у Twitter.

«Вітаю народ України - голосування потужно засвідчило прагнення реформ!», - зазначив Волкер.

Американський дипломат додав, що чекає на зустрічі в Україні вже наступного тижня.

У понеділок, 22 липня, Волкер також зустрівся з помічником Держсекретаря США з питань військово-політичного співробітництва Кларком Купером.

«Обговорили результати українських виборів та надання підтримки США для розвитку стабільної, демократичної, благополучної та вільної України зі спеціальним представником Державного департаменту США з питань українських перемовин», - написав Купер на своїй сторінці у Twitter.

Читайте також: Волкер: Путін тисне на Зеленського перед виборами, але це не спрацює

Як відомо, 26 червня керівник департаменту міжнародної безпеки МЗС України Руслан Німчинський та помічник Держсекретаря США Кларк Купер підписали меморандум, за яким Міноборони отримає 4 млн доларів на захист складів боєприпасів.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-