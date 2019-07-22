Волкер привітав українців з виборами та прагненням реформ
Про це Волкер зазначив на власній сторінці у Twitter.
«Вітаю народ України - голосування потужно засвідчило прагнення реформ!», - зазначив Волкер.
Американський дипломат додав, що чекає на зустрічі в Україні вже наступного тижня.
У понеділок, 22 липня, Волкер також зустрівся з помічником Держсекретаря США з питань військово-політичного співробітництва Кларком Купером.
«Обговорили результати українських виборів та надання підтримки США для розвитку стабільної, демократичної, благополучної та вільної України зі спеціальним представником Державного департаменту США з питань українських перемовин», - написав Купер на своїй сторінці у Twitter.
Як відомо, 26 червня керівник департаменту міжнародної безпеки МЗС України Руслан Німчинський та помічник Держсекретаря США Кларк Купер підписали меморандум, за яким Міноборони отримає 4 млн доларів на захист складів боєприпасів.