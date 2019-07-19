Волкер: Путін тисне на Зеленського перед виборами, але це не спрацює

Путін використовує чинник полонених українських моряків та “паспортизацію” Донбасу задля тиску на Зеленського перед виборами до Ради, але успіху в цьому не досягне.

Таку думку висловив у коментарі Голосу Америки Курт Волкер, передає кореспондент Укрінформу.

“Я переконаний, що президент Путін використовує моряків і питання з російськими паспортами, аби створити тиск на Зеленського і, можливо, нашкодити його передвиборчим перспективам”, - заявив Волкер.

Курт Волкер: Продовження арешту морякам — це спроба тиску на Зеленського перед виборами pic.twitter.com/SkwgwlcZYA — Голоc Амepики (@chastime) 18 липня 2019 р.

Водночас американський дипломат висловив переконання, що цей тиск не спрацює.

“Гадаю, українці все ясно розуміють. Вони впевнені у своєму виборі перед голосуванням. Вони також розуміють, що російський тиск не зможе зламати Україну”, - зауважив він.

Представник Держдепу вкотре наголосив, що затримання моряків було незаконним від самого початку, і вони мають бути негайно звільнені.

“На них напали у міжнародних водах, незаконно захопили та продовжують утримувати. Їх повинні повернути до сімей якомога швидше”, - наголосив дипломат.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 липня президент РФ Володимир Путін спростив отримання російського громадянства для українців, які проживають на всій території Донецької та Луганської областей, а не лише для мешканців ОРДЛО.

Офіс Президента України засудив цей крок, заявивши, що він створює додаткові перешкоди на шляху до деескалації конфлікту та реінтеграції Донбасу. Своєю чергою представництво глави держави висунуло низку ініціатив, серед яких - надання громадянства етнічним українцям з інших країн та тим, хто потерпає від порушення прав і свобод у власних державах.

Також 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив арешт усім військовополоненим українським морякам.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна негайно звільнити полонених і повернути Україні затримані кораблі.

Фото: president.gov.ua