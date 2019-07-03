Канада виділить Україні $45 мільйонів допомоги

Протягом наступних років Канада додатково виділить на втілення в Україні демократичних реформ 25 млн доларів.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Канада оголошує про виділення протягом 6 років 25 млн дол. на підтримку демократичних реформ, що допоможуть покращити якість життя українців”, - сказав Трюдо.

У міністерстві закордонних справ Канади уточнили, що ці кошти будуть витрачені на “допомогу у впровадженні інклюзивних та гендерно відповідальних реформ”. У відомстві згодом оголосили про виділення Україні ще 20 млн дол. допомоги, однак не уточнило, на які цілі підуть ці кошти.

З січня 2014 року Канада надала Україні різноманітної допомоги на суму у майже 800 млн дол. Сюди входить як безпосередньо фінансова, так і стабілізаційна, безпекова, гуманітарна й військова допомога.