Канада виділить Україні $45 мільйонів допомоги
Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Канада оголошує про виділення протягом 6 років 25 млн дол. на підтримку демократичних реформ, що допоможуть покращити якість життя українців”, - сказав Трюдо.
У міністерстві закордонних справ Канади уточнили, що ці кошти будуть витрачені на “допомогу у впровадженні інклюзивних та гендерно відповідальних реформ”. У відомстві згодом оголосили про виділення Україні ще 20 млн дол. допомоги, однак не уточнило, на які цілі підуть ці кошти.
З січня 2014 року Канада надала Україні різноманітної допомоги на суму у майже 800 млн дол. Сюди входить як безпосередньо фінансова, так і стабілізаційна, безпекова, гуманітарна й військова допомога.