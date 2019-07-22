У РНБО прокоментували чутки про можливе зняття санкцій з "ВК" і "Одноклассников"

У Раді національної безпеки і оборони України запевнили, що санкції стосовно заборонених російських соцмереж і сайтів не скасовані.

Про це йдеться в повідомленні Апарату РНБО, що розміщене на сайті Ради нацбезпеки у відповідь на появу повідомлень щодо ймовірного скасування санкцій, застосованих до російських соцмереж на території України.

"Відповідно до Закону України "Про санкції", рішення з питань застосування, скасування або внесення змін до санкцій ухвалюються Радою національної безпеки і оборони України виключно на підставі пропозицій Верховної Ради України, Президента України, Кабінету міністрів України, Служби безпеки України та Національного банку України. Реалізацію та моніторинг ефективності введених у дію указами Президента санкцій, відповідно до рішень РНБО України здійснює Кабінет міністрів України разом із Службою безпеки України та Національним банком України", - зазначається в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що, реагуючи на ситуацію, яка склалася в інформаційному полі, секретар РНБО Олександр Данилюк у порядку контролю за виконанням рішень РНБО звернув увагу зазначених державних органів на необхідність забезпечення неухильного додержання санкцій та моніторингу їх ефективності до завершення терміну їх дії або скасування в установленому законом порядку.

Як повідомлялося, у травні 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції стосовно соцмереж "ВКонтакте", "Одноклассники", а також платформ Mail.Ru, "Яндекс" і їхніх сервісів, що заборонені на три роки.