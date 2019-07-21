"Голос" готовий пропонувати Вакарчука на посаду прем'єра

Політична партія "Голос" готова пропонувати лідера своєї політсили Святослава Вакарчука на посаду Прем'єр-міністра.

Про це сказала голова партії Юлія Клименко під час брифінгу в передвиборчому штабі "Голосу", відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

"Ми дійсно розуміємо, що Святослав Вакарчук може бути Прем'єр-міністром політичним - при тому, що Кабінет міністрів буде сформований на основі технократичних, професійних і патріотичних міністрів. І це дозволяє ефективно працювати уряду. Тому ми на цій позиції залишаємося", - прокоментувала Клименко.

Також, за її словами, після оголошення фінальних результатів, зокрема й щодо кандидатів за мажоритарними округами від кожної партії, "Голос" готовий буде надати свої пропозиції стосовно кандидатів до міністерств і виконавчих органів влади.

Як повідомляло агентство, в Україні в неділю, 21 липня, закінчилося голосування на дочасних парламентських виборах.

За результатами Національного екзитполу на позачергових парламентських виборах станом на 20:00, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: "Слуга народу" (42,2% голосів), "Опозиційна платформа – За життя" (11,4%), "Європейська солідарність" (8,8%), "Батьківщина" (7,4%) та "Голос" (6,5%).