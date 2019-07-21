"Батьківщина" готова до коаліції з двома партіями — Тимошенко

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко привітала партію "Слуга народу" з перемогою на парламентських виборах і заявила, що готова до коаліції з нею та партією "Голос".

Про це Тимошенко заявила на пресконференції у виборчому штабі після оприлюднення даних національного екзитполу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Парламентські вибори завершилися. Партія "Батьківщина" успішно входить до парламенту України. Ми будемо однією з тих партій, які зможуть впливати на життя України наступні 5 років", - сказала Тимошенко.

Вона зазначила, що лише команда "Батьківщини" має стратегічний покроковий план дій, і якщо новому Президенту та більшості в парламенті такий план буде потрібен, то команда "Батьківщини" буде в усьому допомагати.

Лідер партії подякувала всім, хто за неї голосував, і закликала членів їхніх дільничних комісій, всіх представників на місцях не йти з дільниць аж до того моменту, поки не буде підрахований останній протокол з останньої виборчої дільниці, аби вибори були чесними.

Водночас вона зазначила, що "Батьківщина" ніяких позовів подавати не буде.

"Ми вважаємо, що вибори в Україні пройшли максимально чесно. Партія Президента України Володимира Зеленського бере найбільшу фракцію в парламенті. І сьогодні у Володимира Зеленського та у його партії "Слуга народу" є повне право формувати парламентську коаліцію в новій Верховній Раді нового скликання так, як вони вважають за потрібне. Ця робота і ця відповідальність сьогодні персонально лежить на Володимирі Зеленському і навряд чи будь-хто може впливати на цей процес. Водночас наша команда в парламенті ні на крок ніколи не відступить від національних інтересів України", - запевнила Тимошенко.

Вона привітала Президента і його команду і побажала їм бути сильними, успішними, результативними "як для країни, так і для людей".

"Ми ні на які посади не претендуємо. Ми будемо служити Україні, де б ми не були - в коаліції, не в коаліції. Наша команда 20 років віддавала свої сили, енергію, досвід, життя Україні, і ми це будемо робити і далі", - заявила лідер "Батьківщини".

Насамкінець вона додала, що якщо буде формуватися коаліція з патріотичних, проукраїнських, проєвропейських сил, її партія готова до єдиної коаліції тільки зі "Слугою народу" і партією "Голос".

Як повідомляв Укрінформ, в Україні в неділю, 21 липня, пройшли дочасні парламентські вибори.

За результатами національного екзитполу на позачергових парламентських виборах станом на 20:00, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: "Слуга народу" (42,2% голосів), "Опозиційна платформа – За життя" (11,4%), "Європейська солідарність" (8,8%), "Батьківщина" (7,4%) та "Голос" (6,5%).

Фото: ba.org.ua