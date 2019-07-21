"ЄС" вважає головним партнером у Раді партію "Голос" — Порошенко

Партія "Європейська солідарність" вважає своїм головним партнером партію "Голос" і відкидає можливість об'єднання з "Опозиційною платформою".

Про це на брифінгу сказав голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нам разом зупиняти російський реванш та забезпечувати незворотність курсу країни у ЄС та НАТО, рішучі дії зі звільнення Криму і Донбасу. Ми маємо силу, досвід і волю виконувати ті завдання, які нам поставив наш народ. Своїм головним партнером ми вважаємо найбільш ідейно близьку до нас партію "Голос", - сказав Порошенко.

Водночас Порошенко відкидає можливість об'єднання з "Опозиційною платформою - За життя".

"Цих путінських маріонеток не повинно бути ані в коаліції, ані в уряді - щоб вони зсередини уряду не виконували поставлених Путіним та Москвою завдань. Вони мають залишитися на маргінесі політичного життя під щільною увагою спецслужб. Очікуємо, що до ранку усі, хто проходять до парламенту, відмежуються від платформи Бойка і Медведчука, а також засвідчать свою позицію щодо неприйнятності співпраці з п'ятою колоною", - сказав Порошенко.

Він зазначив, що "Європейська солідарність" готова до стратегічної та ситуативної співпраці з усіма, хто підтримає курс на повноправне членство у ЄС та НАТО.

"Ми йдемо до Верховної Ради не за посадами, а відстоювати стратегію, цінності, принципи - так, як ми робили протягом останніх 5 років, поки інші займалися іншими справами", - додав Порошенко.