Порошенко заявляє, що

Порошенко заявляє, що "Євросолідарність" стала головною мішенню на цих виборах

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Укрінформ
Партія "Європейська солідарність" стала головною мішенню під час передвиборчих перегонів.

Про це на брифінгу сказав голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Піврічний виборчий марафон в Україні нарешті завершився. Ми були головною мішенню на цих виборах. На нас було націлено вістря російської пропаганди, на нас концентрувала увагу п'ята колона. Ви могли у цьому переконатися, дивлячись олігархічні канали. Проти нас за допомогою силових структур та колишніх чиновників з адміністрації Януковича постійно влаштовувалися провокації. Влада при цьому дивилася на активність п'ятої колони крізь пальці. На жаль, нас, а не "Опозиційну платформу", атакували деякі партії проєвропейського, демократичного спрямування", - сказав Порошенко.

На його думку, така лінія поведінки опонентів не сподобалася виборцям - і тому багато з них не подолали 5% бар'єр, не пройшовши до парламенту.

"Українці, судячи за результатами екзитполів, вирішили, що ми точно потрібні Верховній Раді. Але поведінка так званих проєвропейських демократичних партій розпорошила від 10 до 15% голосів - голосів, які розподіляться між іншими партіями. У тому числі, проросійськими", - зазначив Порошенко.

Штаб Європейської солідарності/ Фото: Володимир Тарасов

Він відзначив, що "Європейська солідарність" готова представляти у парламенті інтереси виборців інших продемократичних партій, які не пройшли до Верховної Ради.

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"Ми точно будемо робити все, щоб виправдати довіру українців", - наголосив Порошенко.

В Україні в неділю, 21 липня, закінчилося голосування на дочасних парламентських виборах.

За результатами Національного екзитполу на позачергових парламентських виборах станом на 18 годину, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: "Слуга народу" (43,9% голосів), "Опозиційна платформа – За життя" (11,5%), "Європейська солідарність" (8,9%), "Батьківщина" (7,6%) та "Голос" (6,3%).

Фото: Володимир Тарасов

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