Порошенко заявляє, що "Євросолідарність" стала головною мішенню на цих виборах

Партія "Європейська солідарність" стала головною мішенню під час передвиборчих перегонів.

Про це на брифінгу сказав голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Піврічний виборчий марафон в Україні нарешті завершився. Ми були головною мішенню на цих виборах. На нас було націлено вістря російської пропаганди, на нас концентрувала увагу п'ята колона. Ви могли у цьому переконатися, дивлячись олігархічні канали. Проти нас за допомогою силових структур та колишніх чиновників з адміністрації Януковича постійно влаштовувалися провокації. Влада при цьому дивилася на активність п'ятої колони крізь пальці. На жаль, нас, а не "Опозиційну платформу", атакували деякі партії проєвропейського, демократичного спрямування", - сказав Порошенко.

На його думку, така лінія поведінки опонентів не сподобалася виборцям - і тому багато з них не подолали 5% бар'єр, не пройшовши до парламенту.

"Українці, судячи за результатами екзитполів, вирішили, що ми точно потрібні Верховній Раді. Але поведінка так званих проєвропейських демократичних партій розпорошила від 10 до 15% голосів - голосів, які розподіляться між іншими партіями. У тому числі, проросійськими", - зазначив Порошенко.

Він відзначив, що "Європейська солідарність" готова представляти у парламенті інтереси виборців інших продемократичних партій, які не пройшли до Верховної Ради.

Читайте також: Порошенко проголосував на дільниці у центрі Києва

"Ми точно будемо робити все, щоб виправдати довіру українців", - наголосив Порошенко.

В Україні в неділю, 21 липня, закінчилося голосування на дочасних парламентських виборах.

За результатами Національного екзитполу на позачергових парламентських виборах станом на 18 годину, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: "Слуга народу" (43,9% голосів), "Опозиційна платформа – За життя" (11,5%), "Європейська солідарність" (8,9%), "Батьківщина" (7,6%) та "Голос" (6,3%).

Фото: Володимир Тарасов