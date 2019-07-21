Порошенко проголосував на дільниці у центрі Києва

П'ятий Президент Петро Порошенко проголосував за команду, яка здатна зупинити російський реванш.

Про це він розповів журналістам після голосування на виборчій дільниці у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я проголосував за ту команду, команду унікальну, яка здатна зупинити російський реванш і здатна рухати країну вперед. Команду, яка має силу, волю, патріотизм, досвід, рішучість", - сказав експрезидент.

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Він підкреслив, що голосував за євроатлантичний курс України.

Порошенко прийшов на виборчу дільницю у центрі Києва разом зі своєю родиною, але, на відміну від голосувань на президентських виборах, цього разу - без онуків.

Одночасно, але в іншому районі столиці голосував Президент Володимир Зеленський.

В Україні 21 липня проходять позачергові парламентські вибори.

Порошенко голосує на виборах до ВР. Фото: Михайло Палинчак