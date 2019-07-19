Газовий контракт з РФ важливий, але населення навряд чи відчує його відсутність - Зеркаль

Питання укладення нового контракту щодо транзиту російського газу територією України важливе і стратегічно, і тактично, але якщо він не буде укладений до кінця року, населення країни навряд чи це відчує завдяки заповненню газосховищ.

Про це заявила заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в інтерв'ю тижневику "Дзеркало тижня".

"Питання наступного контракту істотне - і стратегічно, і тактично. Адже попри те, що росіяни працюють на європейському ринку за європейським законодавством, переговори з російською стороною показують, що для них контракт з Україною - це питання просування власних правил, питання примушування нас жити так, як хотіли б вони", - сказала Зеркаль.

У цьому контексті вона відзначила, Європейська комісія з нами на одному боці. Окрім того, новий Додаток XXVII до Угоди про асоціацію де-юре зобов'язує нас дотримуватися всіх європейських правил.

"І хоч хто би казав, що ми можемо продовжити контракт, заплющити на щось очі, але Додаток XXVII — це вже наші міжнародні зобов'язання", - акцентувала заступниця міністра.

Вона не змогла спрогнозувати, чи буде підписаний контракт до кінця року, зауваживши, що, як свідчить досвід попередніх контрактів і контактів, "всіх, хто займається газом, - і МЗС, і "Нафтогаз", - чекають весела осінь і зима".

Водночас Зеркаль зазначила, що населення України навряд чи відчує це на собі, бо газосховища будуть заповнені, а за реверсом ми будемо отримувати достатньо для того, щоб збалансувати тиск у системі.

"Ми вже зараз працюємо з моделюванням можливих ситуацій. Думаю, що населення відчуватиме цю напругу тільки в ефірах телеканалів і криках політиків", - припустила заступниця міністра.

За словами Зеркаль, у Західній Європі також закачують багато газу в підземні газосховища і укладають контракти на можливість швидкої поставки скрапленого газу, бо загалом усі розуміють реальність кризи.

У відповідь на запитання, на який оптимальний строк українська сторона хоче укласти контракт, вона зауважила, що контракт на тривалий строк вигідний насамперед постачальникові, який тоді отримує тоді більш привілейовані умови щодо тарифів.

"Наша ж основна мета не стільки контракт, скільки побудова ринкових відносин, щоб назавжди піти від використання газу як інструменту політичного тиску... Трансформація ринку важлива й для нашої економіки. Це ж ненормально, коли транзит російського газу приносить три відсотки ВВП! Наш бюджет фактично залежить від того, чи поставлятиме "Газпром" газ через українську територію, чи ні. Ми не маємо бути зв'язані цим контрактом. Ми повинні змінити свій ринок за європейськими правилами. Тоді в нас є майбутнє. А якщо ні, то в нас його немає: держава стає залежною від Росії", - резюмувала заступниця міністра.