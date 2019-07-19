Путін давно мав зрозуміти, що Медведчук неефективний — Зеркаль

Політик Віктор Медведчук не може бути ефективним комунікатором між президентами України та Росії, оскільки не є нейтральним посередником і завжди переслідує лише свій власний інтерес.

Таку думку висловила заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в інтерв'ю тижневику "Дзеркало тижня" у відповідь на запитання про політика Віктора Медведчука як комунікатора українських лідерів з президентом РФ.

"Я не можу розписуватися ні за попереднього президента, ні за нинішнього. На мою думку, Медведчук завжди переслідує лише один інтерес — свій. Наскільки це продовжує влаштовувати того ж таки Володимира Володимировича (Путіна), не знаю. Мені здається, що вже можна було зрозуміти, що Медведчук не дуже ефективний", - сказала Зеркаль.

Вона зауважила, що існує й інший момент, який стосується "цього персонажа". На переконання Зеркаль, з тією ідеологічною платформою, з якою він заходить у парламент, Медведчук уже не може бути комунікатором.

"Він є чистим продовженням російської політики в рамках українського публічного порядку. Медведчук не є нейтральним посередником: він представляє інтерес іншої держави в Україні. Отже, має бути інший комунікатор між Зеленським і Путіним", - вважає заступниця міністра.