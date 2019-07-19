У Польщі пояснили, чому не хочуть бачити Путіна на 80-річчі початку Другої світової

Польська влада вважає недоречною присутність президента РФ Володимира Путіна на пам'ятних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни.

Про це заявив віце-прем'єр Польщі Яцек Сасін, передає DW.

Пам'ятні заходи пройдуть у Варшаві у вересні 2019 року.

"Я думаю, було б недоречно відзначати річницю початку збройної агресії проти Польщі за участю лідера, який сьогодні застосовує до зі своїх сусідів такі ж методи", - заявив заступник прем'єр-міністра Польщі Яцек Сасін у четвер, 18 липня, в ефірі польської радіостанції Polskie Radio 24.

Він наголосив, що Путін є "лідером країни, що здійснює збройну агресію проти своїх сусідів".

У той же час політик зазначив, що на церемонію в Варшаві може прибути президент США Дональд Трамп. За словами Сасіна, інформація про те, що Трамп буде присутній на заході, є поки неофіційною. "Однак ми можемо з великою мірою впевненості сказати, що цей візит відбудеться", - додав польський політик.

Відповідаючи на запитання про можливий візит Ангели Меркель, Сасін заявив, що у Варшаві "оптимістичні у зв'язку з цим".

За словами політика, запрошення вже відправлені широкому колу світових лідерів, і Польща очікує, що пам'ятні заходи з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни матимуть міжнародний масштаб.