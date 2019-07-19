Nord Stream 2 ніколи не виправдає фінансових і організаційних сподівань Росії — Зеркаль

"Північний потік-2" ніколи не виправдає фінансових і організаційних сподівань Росії, оскільки на газопровід уже поширюється законодавство Євросоюзу.

Про це заявила заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в інтерв'ю тижневику "Дзеркало тижня".

"Я не ставлюся до "Північного потоку-2" як до чогось фатального. Виходжу з того, що на "Північний потік" уже поширюється законодавство ЄС, і він ніколи не буде вигідний росіянам так, як вони на це сподіваються. А якщо їм щось невигідно, то вони часто кидають таку ідею", - сказала Зеркаль.

У відповідь на репліку журналістів, що "поки що не кидають", вона зауважила, що "Північний потік-2" не працюватиме з 1 січня 2020-го, як росіяни цього хотіли, і навіть не факт, що це відбудеться 1 липня наступного року.

"Вони тільки зараз починають переробляти проєктну документацію під альтернативний шлях, оминаючи територіальні води Данії. Це вже велика поразка. Інший момент - європейське законодавство: посилення ринкових відносин у рамках європейського газового ринку означає, що "Північний потік" не працюватиме так, як вони його собі побудували фінансово й організаційно", - акцентувала заступниця міністра.