Брудні політичні ігри: у "ЄС" відреагували на сьогоднішні обшуки НАБУ

У партії "Європейська солідарність" заявили, що сьогоднішні слідчі дії не мають відношення до політсили та її лідера Петра Порошенка, та підкреслили, що антикорупційні органи не повинні брати участь у брудних політичних іграх.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій у п'ятницю на сайті політсили.

"Партія "Європейська солідарність" заявляє, що в останній день перед виборами ми спостерігаємо за зрежисованою виставою, яка має на меті дискредитацію нашої політичної сили та її лідера. Наголошуємо, що слідчі дії, які відбуваються сьогодні, не мають жодного відношення ні до "Європейської солідарності", ні до Петра Порошенка. Причому це відбувається у присутності телекамер, які очевидно потрібні для організації політичної "картинки", - заявили у партії.

У політсилі вважають, що саме це є головною метою такої "слідчої активності". "Зокрема, першими прибули на місце ведення "слідчих дій" телекамери тих телеканалів, за якими стоять Медведчук, Мураєв та Коломойський, які, очевидно, і є замовниками відповідної провокації", - наголосили у партії "ЄС"”.

Там заявили, що коли це відбувається в такий спосіб в останній день виборчої кампанії, не залишається жодних сумнівів, що це є винятково брудною політичною технологією, спрямованою проти "Європейської солідарності". І мета цього – зупинити рух України до ЄС та НАТО, вважають у політсилі.

"Наголошуємо, ми завжди виступали за ефективну діяльність антикорупційних органів, які були створені нашою коаліцією в парламенті і закони про які були підписані Петром Порошенком. Їхня діяльність має бути ефективною і відбуватися поза політичним впливом. Антикорупційні органи, вочевидь, не мають брати участь у брудних політичних іграх, суть яких цілковито зрозуміла українським виборцям", - зазначається у заяві "ЄС".

Як повідомляв Укрінформ, раніше у п'ятницю, 19 липня, Національне антикорупційне бюро повідомило, що проводить обшуки у приміщеннях ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" та у клубі "5 елемент".

Детективи НАБУ також сьогодні проводили обшуки в офісі фінансової групи компаній, задіяної в реалізації формули "Роттердам+". За даними ЗМІ, обшуки проводилися в офісі компанії інвестгрупи ICU. У компанії заявили, що група працює в штатному режимі, а нинішній обшук розцінили як спробу вчинити тиск на неї, що має явний політичний контекст.

Крім того, слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань зареєстрували кримінальне провадження щодо організації можливого незаконного вивезення групою осіб судді через держкордон України до Молдови.