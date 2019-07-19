НАБУ прийшло з обшуками до фінансової групи у справі “Роттердам+”

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в офісі фінансової групи компаній.

Відповідна інформація оприлюднена на сторінці відомства у Facebook.

“Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП здійснюють санкціоновані обшуки в офісі фінансової групи компаній (в Києві), задіяної в реалізації так званої формули Роттердам+, яка, в свою чергу, є предметом досудового розслідування детективів НАБУ”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попередня правова кваліфікація — ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ. Розслідування особливостей запровадження та функціонування «Роттердам+» НАБУ здійснює з березня 2017 року.

За даними ЗМІ, обшуки проводяться в офісі компанії інвестгрупи ICU. У компанії заявляють, що група працює в штатному режимі, а нинішній обшук розцінюють як спробу вчинити тиск на неї, що має явний політичний контекст.

Інвестгрупа ICU створена в червні 2006 року. На сьогодні в управлінні групи знаходяться активи на суму понад $500 млн, зокрема активи українських інвестиційних і пенсійних фондів — понад 3 млрд грн. Основними партнерами групи є Пасенюк і Костянтин Стеценко з частками 41,7%, а також Олександр Вальчишен і Володимир Демчишин, яким належить відповідно 6,58% і 9,99%. До призначення в червні 2014 главою Нацбанку України співвласником і головою ради директорів групи ICU була Валерія Гонтарєва. У ЗМІ повідомлялося про ділові зв’язки компанії з бізнесами, які належать Петру Порошенко і його партнерам.