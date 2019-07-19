НАБУ проводить обшуки в “Богдан Моторс” та у клубі “5 елемент”

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у приміщеннях ПАТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс», у тому числі в клубі «5 елемент».

Відповідна інформація оприлюднена на сторінці відомства у Facebook.

“У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП здійснюють обшуки у приміщеннях ПАТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс», в т.ч. в клубі «5 елемент», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що слідча дія санкціонована судом і проводиться в ході розслідування розтрати державного майна в особливо великих розмірах службовими особами Міноборони України та Генштабу ЗСУ України, які у 2015-2018 рр, на думку слідства, незаконно внесли до державного оборонного замовлення спеціальний автомобільний транспорт та здійснили його закупівлю за завищеними цінами. Попередня правова кваліфікація ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з квітня 2018 року.