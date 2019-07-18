Труба обіцяє розкриття мільйонних розкрадань на бронетанкових заводах

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба прогнозує, що у кримінальних провадженнях про закупівлю бронетанковими заводами моторів на танки будуть виявлені розкрадання високопосадовцями мільйонів гривень.

Про це Труба заявив на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Окрім кримінального провадження щодо бронежилетів, є кілька кримінальних проваджень, які також розслідуються в оборонній сфері. Перш за все, це розкрадання, які здійснювалися вищими посадовими особами. Цього тижня ми провели кілька обшуків на бронетанкових заводах. На даний час у нас є питання щодо законності, наявності підстав для закупівлі моторів на танки. Я не хочу випереджати події, але у цьому кримінальному провадженні насправді будуть, після проведення експертиз, мільйонні збитки", - сказав Труба.

Він також поінформував, що триває досудове розслідування за фактами зловживань службовими особами Міністерства оборони, які завищували вартість і приймали продукцію, що не відповідає технічним вимогам.

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"Мова йде не лише про всім відомі бронежилети, а також про закупівлю іншого майна - наметів, чохлів, одягу для військовослужбовців. І в цих закупівлях є очевидні порушення. На цей час у справі проводиться комплексна експертиза для остаточного підтвердження суми збитків. Попередньо сума збитків становить близько 100 млн. гривень", - зазначив директор ДБР.

Як повідомляв Укрінформ, забезпечення армії майном та засобами захисту було заблоковане після того, як ДБР під час розслідування “справи бронежилетів” вилучило оригінали документів, робочі зразки, зразки-еталони та електронні носії. Наразі в міністерстві не можуть видавати висновки на проведення торгів чи отримувати готову продукцію для армії.

Раніше у Міноборони заявили, що ДБР сфабрикувала аудіозапис розмов чиновників міністерства, які начебто закуповували для армії неякісні бронежилети за завищеною ціною. У Міноборони стверджують, що аудіозапис змонтовано із фрагментів двох бесід, одна з яких не має відношення до закупівель, а стосується “розробки технічних умов по новому бронежилету”.

У Міноборони пропонують провести відкриту експертизу в трьох незалежних лабораторіях та просять ДБР оприлюднити всі розмови цілком. Також Міноборони заперечує інформацію ДБР про закупівлю неякісних бронежилетів за завищеними цінами.

Жодній посадовій особі Міністерства оборони не оголошувалося підозр у справі щодо бронежилетів — це 17 липня підтвердив директор ДБР Роман Труба.