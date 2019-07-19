Паспортизація Донбасу загрожує Мінському процесу - Волкер

Видача російських паспортів українським громадянам порушує Мінські угоди та загрожує мирному процесу, переконаний спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

Про це Волкер написав у Twitter.

«Надання російських паспортів українським громадянам порушує дух Мінських домовленостей та загрожує зусиллям щодо досягнення миру для громадян України», - заявив він.

Russia needs to fulfill its Minsk obligations. Expediting Russian passports for Ukrainian citizens flies in the face in the spirit of the Minsk agreements and puts at risk efforts to bring peace to the citizens of Ukraine. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 18 липня 2019 р.

Волкер додав, що Росія повинна виконати свої зобов’язання за Мінськими домовленостями.

Як повідомляв Укрінформ, 17 липня президент РФ Володимир Путін спростив отримання російського громадянства для осіб, які проживають на всій території Донецької та Луганської областей, а не лише для мешканців ОРДЛО.

Офіс Президента України засудив цей крок, заявивши, що він створює додаткові перешкоди на шляху до деескалації конфлікту та реінтеграції Донбасу. Своєю чергою представництво глави держави висунуло низку ініціатив, серед яких - надання громадянства етнічним українцям з інших країн та тим, хто потерпає від порушення прав і свобод у власних державах.