Паспортизація Донбасу: МЗС підготувало для РНБО заходи у відповідь Кремлю

МЗС України рішуче засуджує нову спробу російської влади поширити спрощений порядок прийняття громадянства РФ на українських громадян - мешканців Донецької і Луганської областей України.

Про це йдеться у заяві МЗС, оприлюдненій у четвер, 18 липня.

"Дії російської сторони є неприхованим втручанням у внутрішні справи України як незалежної і суверенної держави, серйозною загрозою безпеці на всьому європейському континенті", - зазначається у заяві.

У МЗС вважають симптоматичним, що цю провокацію зроблено у відповідь на ініціативи української сторони з деескалації ситуації і заявляють, що Кремль своїми діями демонструє відвертий намір продовжувати гібридну війну проти України, незважаючи на численні заяви про прагнення якнайшвидшого встановлення миру.

"Наголошуємо, що кремлівські укази щодо «паспортизації» не визнаватимуться українською стороною. МЗС України категорично вимагає від російської сторони невідкладно скасувати усі агресивні рішення щодо України та усунути їхні негативні наслідки", - підкреслюється в документі.

У зовнішньополітичному відомстві поінформували, що на фоні зазначених дій Кремля МЗС вже підготувало на розгляд РНБО України перелік заходів для захисту національної безпеки, законних прав та інтересів громадян України відповідно до міжнародного права та законодавства України.

"Вимагаємо від Росії припинити торпедувати мирні зусилля в Нормандському форматі і у Мінському процесі, натомість розпочати виконувати взяті на себе зобов’язання. Очікуємо від наших міжнародних партнерів невизнання цих російських документів та будь-яких правочинів, посилення індивідуальних та секторальних санкцій як єдиного міжнародного інструменту примусу Кремля до миру", - зазначається в заяві.