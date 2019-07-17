Путін поширив “паспортизацію” на всіх жителів Донбасу

Президент Російської Федерації Володимир Путін спростив отримання російського громадянства для всіх осіб, які проживали на території Донецької та Луганської областей, а не лише для жителів ОРДЛО.

Відповідний указ Путіна оприлюднили на офіційному російському інтернет-порталі правової інформації.

Цей документ вносить зміни до вже опублікованого раніше указу від 29 квітня 2019 року. Зокрема з пункту про спрощене надання громадянства українцям і особам без громадянства, які мають законні підстави для перебування в Російській Федерації та раніше проживали на території окремих районів Донецької та Луганської областей, вилучено слова “окремих районів”.

Також у новій редакції указу зазначається, що з метою підтвердження права на звернення щодо спрощеного отримання російського громадянства такі особи повинні надати документ, який підтверджує постійне проживання у Донецькій або Луганській областях станом на 7 квітня та 27 квітня 2014 року відповідно.

Як повідомлялося, 1 травня Путін підписав указ про спрощення процесу отримання громадянства для ряду громадян України. Зокрема, йдеться про тих українців, які постійно проживали на територіях окупованого Криму і міста Севастополя і виїхали за межі цих територій до 18 березня 2014 року, та членів їхніх сімей, а також учасників "Державної програми зі сприяння добровільному переселенню в російську Федерацію співвітчизників, які проживають за кордоном, які постійно проживали на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України".

24 квітня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

МЗС України висловило рішучий протест у зв'язку з початком функціонування на території Ростовської області РФ центрів видачі російських паспортів громадянам України, і закликало міжнародних партнерів не визнавати і не приймати документи, видані РФ українцям, які проживають на тимчасово окупованих Росією територіях у Донецькій і Луганській областях України, оскільки це порушує Конституцію та законодавство України.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевнив, що Україна не визнає і ніколи не визнаватиме громадянство, яке видає країна-агресор Росія, та закликав усіх міжнародних партнерів підтримати таку позицію.

Водночас у заяві делегації Європейського Союзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ 2 травня у Відні, наголошувалося, що рішення Кремля про видачу паспортів населенню ОРДЛО є спробою дестабілізувати Україну. В ЄС зауважили, що уважно слідкуватимуть за розвитком цієї ситуації.