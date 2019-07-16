У МЗС заявили послу Італії про підтримку позиції МВС щодо вироку нацгвардійцю Марківу

Міністерство закордонних справ України повністю підтримує позицію Міністерства внутрішніх справ України щодо несправедливого рішення італійського суду стосовно нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це заявив т.в.о. міністра закордонних справ Єгор Божок під час зустрічі з послом Італійської Республіки в Україні Давіде Ла Чечіліа, повідомляє пресслужба МЗС.

"Єгор Божок зазначив, що ситуація стосовно вироку регіонального італійського суду м.Павія у справі нацгвардійця Віталія Марківа... набула значного негативного резонансу в українському суспільстві і знаходиться на особистому контролі Президента України. Т.в.о. міністра зауважив, що Україна розраховує на те, що італійська сторона зосередиться на всебічному і неупередженому розслідуванні обставин загибелі Андреа Роккеллі, зокрема у рамках наступного апеляційного провадження", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у пресслужбі, під час зустрічі вкотре підкреслювалося, що Україна готова надати Італії необхідну правову допомогу з метою доведення безпідставності обвинувачень, висунутих проти Віталія Марківа.

Посол Італії Давіде Ла Чечіліа, зі свого боку, зазначив, що до офіційної публікації вже ухваленого рішення суду не може коментувати цю справу, оскільки судова влада в Італії є незалежною, та наголосив, що невідкладно поінформує уряд Італії щодо позиції української сторони.

Читайте також: Аваков обговорив справу Марківа з італійським послом

Як повідомлялося, італійський суд 12 липня оголосив вирок нацгвардійцю Віталію Марківу, засудивши його до 24 років ув’язнення.

Віталій Марків перебуває за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болоньї. Його звинуватили у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 року біля підніжжя гори Карачун під Слов’янськом, на контрольованій тоді бойовиками території.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав несправедливим і ганебним рішення італійського суду про засудження нацгвардійця Марківа до 24 років ув'язнення. Він заявив, що це рішення буде оскаржене.

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ і Генпрокуратурі України терміново зайнятися питанням повернення на батьківщину нацгвардійця Марківа.

Фото: mfa.gov.ua