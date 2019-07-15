Аваков обговорив справу Марківа з італійським послом

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на зустрічі з послом Італії в Україні Давіде Ла Чечиліа довів позицію України щодо рішення суду міста Павія у справі нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це Аваков написав у Twitter.

"Зустрівся із послом Італії @dlacecilia. Довів позицію України: ганебне, несправедливе рішення суду Павії щодо гвардійця Марківа шкодить взаєминам країн. Вимагаємо ясних кроків у вирішенні проблеми", - написав Аваков.

Очільник МВС уточнив, що для цього було домовлено продовжити спільні консультації.

Зустрівся із Послом Італії 🇮🇹@dlacecilia. Довів позицію України🇺🇦: ганебне, несправедливе рішення суду Павії щодо гвардійця Марківа шкодить взаєминам країн. Вимагаємо ясних кроків у вирішенні проблеми. Для цього домовилися продовжити спільні консультації. #freeMarkiv pic.twitter.com/bjpnUCv5gX — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 15 липня 2019 р.

Як повідомлялося, італійський суд 12 липня оголосив вирок нацгвардійцю Віталію Марківу, засудивши його до 24 років ув’язнення.

Віталій Марків перебуває за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болоньї. Його звинуватили у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 року біля підніжжя гори Карачун під Слов’янськом, на контрольованій тоді бойовиками території.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав несправедливим і ганебним рішення італійського суду про засудження нацгвардійця Марківа до 24 років ув'язнення. Міністр заявив, що це рішення буде оскаржене.

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ і Генпрокуратурі України терміново зайнятися питанням повернення на батьківщину нацгвардійця Марківа.