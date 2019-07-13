Справа Марківа: у Нью-Йорку українці готуються пікетувати консульство Італії

Волонтерська організація українців у США Razom for Ukraine проведе в понеділок, 15 липня, акцію протесту проти вироку Віталію Марківу, якого в Італії засудили на 24 роки ув'язнення.

Про це йдеться на сторінці заходу у Facebook, передає кореспондент Укрінформу.

“Ходімо до Італійського консульства в Нью-Йорку, щоб сказати італійським дипломатам про те, що підігрувати Путіну не варто, а для збереження миру і законності в Європі проводити чесне судочинство із слідчими експериментами на місцях і у співпраці з українською владою», - закликали організатори, додавши хештег #freeMarkiv.

«Віталій захищав свою Батьківщину, а отримав звинувачення у вбивстві і вирок в Італії», - обурюються активісти.

Як повідомляв Укрінформ, італійський суд 12 липня оголосив вирок нацгвардійцю Віталію Марківу, засудивши його на 24 років ув’язнення.

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Віталій Марків перебуває за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болоньї. Його обвинуватили у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 року біля підніжжя гори Карачун під Слов’янськом, на контрольованій тоді бойовиками території.

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ і Генеральній прокуратурі терміново зайнятися питанням повернення на батьківщину Віталія Марківа.

Фото: Фото: RFE/RL