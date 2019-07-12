У Києві біля посольства Італії вимагають звільнити нацгвардійця Марківа

У Києві біля посольства Італії проходить акція з вимогою звільнити нацгвардійця Віталія Марківа, якого засудили до 24 років ув’язнення за нібито причетність до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Учасники акції розгорнули великий плакат з написом “Free Markiv!”, “Не будьте як Росія”. Активісти скандують "Свободу Віталію Марківу!".

Вони вимагають від української влади порушувати на міжнародному рівні питання звільнення Маркова.

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Як повідомлялось, італійський суд 12 липня оголосив вирок нацгвардійцю Віталію Марківу, засудивши його до 24 років ув’язнення.

Віталій Марків перебуває за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болоньї. Його звинуватили у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 року біля підніжжя гори Карачун під Слов’янськом, на контрольованій тоді бойовиками території.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав несправедливим і ганебним рішення італійського суду про засудження нацгвардійця Марківа до 24 років ув'язнення. Міністр заявив, що це рішення буде оскаржене.

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ і Генеральній прокуратурі України терміново зайнятися питанням повернення на батьківщину нацгвардійця Марківа.

Фото: Громадське