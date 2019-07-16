На Банковій хочуть нового закону щодо е-декларацій та скасування "поправок Лозового"

В Офісі Президента планують внести на розгляд нового скликання ВР законопроєкти щодо е-декларацій, протидії корупції в політичному секторі та скасування так званих поправок Лозового.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Руслан Рябошапка на форумі "Встановлення справедливості - порядок денний для майбутнього парламенту" у вівторок, 16 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що ми хочемо від нового парламенту? Ми хочемо переглянути те законодавство, що стосується запобігання корупції, новий закон, який стосується декларацій, зокрема, корупції в політичному секторі. Новий парламент ці закони повинен прийняти", - сказав Рябошапка.

Заступник глави ОП також додав, що планується перегляд кримінально-процесуального законодавства.

"Ми хочемо переглянути кримінально-процесуальне законодавство. Було прийнято дуже багато правок до КПК... так звані "правки Лозового", які дуже перешкоджають ефективному здійсненню розслідування кримінальних справ", - зазначив Рябошапка.

Він зауважив, що Офіс Президента, крім того, хоче від нового парламенту "справжньої судової реформи" та реформи правоохоронних органів.

Як відомо, одна із поправок до КПК, внесена народним депутатом від Радикальної партії Андрієм Лозовим, передбачає внесення змін до ст. 219 Кримінального процесуального кодексу України, згідно з якою, строк досудового розслідування тяжких або особливо тяжких злочинів буде обмежено шістьма місяцями – від моменту встановлення особи підозрюваного до ухвалення підозри. Зараз максимальна тривалість розслідування становить в особливих випадках 15 років. Його поправка також передбачає, що слідчі мають подавати клопотання до судів, у межах територіальної юрисдикції яких розташований орган досудового розслідування як юридична особа.