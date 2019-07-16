Рябошапка: На Банковій уже підготували законопроєкт щодо реформування НАЗК

Офіс Президента вже підготував законопроєкт щодо реформування Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка на брифінгу в рамках форуму "Встановлення справедливості — порядок денний для майбутнього парламенту" у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас уже готовий законопроєкт щодо реформування НАЗК і ми бачимо необхідність щонайменше у його перезавантаженні, зміні кількісного складу, а також у зміні тих інструментів, якими сьогодні користується НАЗК, зокрема передачу до самого НАЗК реєстру декларацій, зміцнення його потужностей щодо перевірки електронних декларацій, щодо протидії політичній корупції та деяких інших механізмів, які мають бути в Національного агентства з питань запобігання корупції", - пояснив Рябошапка.

Він також звернув увагу й на чинники, які блокують роботу НАЗК. До них, за словами заступника голови Офісу Президента, належить те, що Міністерство юстиції реєструє акти Національного агентства таким чином, що НАЗК "потім не може виконувати свої повноваження належним чином".

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Водночас в Офісі Президента розраховують на підтримку новим скликанням Верховної Ради законодавчих ініціатив глави держави та втілення реформ у судовій сфері, галузі боротьби з корупцією, а також реформи органів Служби безпеки України, зазначив Рябошапка.

"Ми сподіваємося, що більшість (народних депутатів - ред.) буде підтримувати ініціативи Президента. І ми зможемо до нового року реалізувати велику кількість цих ініціатив і дуже серйозно просунутися в реформуванні країни", - зазначив він.