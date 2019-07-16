У Зеленського хочуть скоротити кількість міністерств до мінімуму

Реформування Кабінету міністрів України після позачергових парламентських виборів передбачатиме, зокрема, зменшення кількості міністерств.

Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка під час брифінгу в рамках форуму "Встановлення справедливості - порядок денний для майбутнього парламенту" у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість міністерств буде мінімізована. Але ми повинні враховувати, що можуть бути коаліційні переговори з партнерами і, відповідно, формат Кабінету міністрів може змінюватися з урахуванням коаліційних домовленостей", - сказав Рябошапка.

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Як повідомлялося, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман пропонував у майбутньому скоротити кількість міністерств до 12 з нинішніх 19 з метою оптимізації роботи всього уряду.

Окрім того, радник Зеленського з політичних питань Микита Потураєв заявляв, що команда Президента України Володимира Зеленського планує ліквідувати Міністерство інформаційної політики, а також об'єднати Національну раду з питань телебачення і радіомовлення з Державним комітетом телебачення і радіомовлення.