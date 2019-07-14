Гройсман пропонує скоротити до 12 міністрів уже наступний Кабмін
Укрінформ
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує оптимізувати кількість міністерств у наступній каденції уряду і скоротити їх до 12.
Про це він сказав в ефірі телеканалу «Україна», повідомляє Урядовий портал.
«Максимум 12 урядовців - оптимізована кількість міністерств. Це покращить управління і кінцевий результат. Буду пропонувати це на наступну каденцію», - сказав Гройсман.
Як відомо, зараз кількість членів уряду становить 25 людей, включаючи главу уряду та 6 віцепрем’єр-міністрів.
Фото: пресслужба Кабміну