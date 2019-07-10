І парад, і гроші військовим: Гройсман обіцяє Зеленському підготувати варіанти

Уряд підготує Президенту Зеленському варіанти проведення військового параду, не відмовляючись від грошових добавок військовим.

Так сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на підході журналістів під час візиту до Українського НДІ протезування, протезобудування та відновлення працездатності (Харків), повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я запропонував Президенту, що ми підготуємо варіанти, яким чином виплатити підвищення військовим і провести парад з мінімальними витратами", - зазначив Гройсман.

За його словами, варіанти буде підготовлено протягом тижня.

"Ми це запропонуємо Президенту. Президент, як Верховний головнокомандувач, прийме рішення, але я вважаю, що парад - не для чиновників, а для українського суспільства, для українських воїнів, які захищають нашу країну від російських агресорів, щоб віддати їм шану. Коли вони пройдуть Хрещатиком під оплески сотень тисяч українців - це буде велика подія", - додав Гройсман.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відеозвернення, в якому повідомив про рішення скасувати військовий парад на День Незалежності 24 серпня, а зекономлені кошти у сумі 300 млн грн віддати військовим на виплату премій.