Зеленський: День Незалежності святкуватимемо у новому форматі

Команда Президента України Володимира Зеленського вирішила виділити 300 млн грн військовим на премії до Дня Незалежності, а святкування відбудеться в новому форматі.

Про це глава держави сказав у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у Facebook.

"Хочу поділитися з вами нашою новою ідеєю. Зазвичай 24 серпня, на День Незалежності України, в нас проходить військовий парад. Такий помпезний і точно недешевий. Мені здається, що цього року замість параду краще ці гроші виділити нашим героям, нашим військовим. І ми прийняли рішення виділити 300 млн гривень на премії всім нашим військовим. Це солдати строкової служби, це курсанти, сержанти, офіцери, всі... І обов’язково військові, які виконують завдання в зоні проведення Операції Об’єднаних Сил", - заявив Зеленський.

Водночас він додав, що вітання героїв і святкування Дня Незалежності України буде.

"Але буде новий формат", - додав Президент.